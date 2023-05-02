Почему опасно делать операции, если у вас ожирение

Оказывается, люди с ожирением больше остальных рискуют получить осложнения после операции. В том числе различные инфекции, образование тромбов, проблемы с почками.

© Ferra.ru

Известно, что в Соединённых Штатах почти 74% взрослых в возрасте 20 лет и старше страдают от избыточного веса или ожирения. Причём именно ожирением из них страдают почти 42% жителей.

В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в Surgery, выяснилось, что ожирение связано с повышенным риском появления осложнений после операции. Из-за этого восстанавливаться после хирургического вмешательства людям может быть ещё тяжелее.

Команда учёных изучила данные, полученные из Национальной программы повышения качества хирургии. В исходном наборе данных было более 5,5 миллионов пациентов, причём 44,6% из них страдали ожирением.

Оказалось, что по сравнению с пациентами с нормальным весом у людей с избыточным весом или с ожирением было больше шансов заработать инфекцию, почечную недостаточность, венозную тромбоэмболию или тромбы в венах после операции. А пациенты с ожирением III степени и индексом массы тела 40 и выше имели более высокий риск незапланированной повторной госпитализации.

Помимо этого, операции у людей с ожирением в среднем длились дольше на шесть минут. После операции таким людям сложнее двигаться и вставать.