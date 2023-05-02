Доказано: загрязненный воздух плохо влияет на психику

Ещё в 2002 году стало известно, что загрязнённый воздух вредит мозгу собак. И примерно такой же эффект наблюдался у людей. Впервые это выяснила Лилиан Кальдерон-Гарсидуэньяс из университета Мехико и университета Монтаны.

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После изучения мозга жителей Мехико токсиколог и невропатолог Лилиан Кальдерон-Гарсидуэньяс обнаружила, что хроническое загрязнение воздуха может негативно повлиять на обонятельную систему человека в молодом возрасте. Из-за этого люди могут стать более восприимчивыми к болезням Альцгеймера и Паркинсона.

И загрязнителем, который сильнее всего влияет на здоровье людей, являются твёрдые частицы. Причём не большие, а крошечные.

Также появляется всё больше доказательств того, что из-за вдыхания загрязнённого воздуха могут развиваться психические болезни. Исследования показывают, что крошечные частицы попадают прямо в мозг человека, обходя системы фильтрации организма. А ещё такие частицы часто содержат металлы.

Большая часть исследований, существующих в настоящее время, связана с тем, как загрязнение окружающей среды вызывает проблемы с психикой. Особенно пагубны при этом повреждения головного мозга, а при воздействии загрязнения они могут привести к целому ряду-нервно-психических расстройств. В одном недавнем обзоре в 95% исследований говорится о влиянии загрязнения воздуха на изменения в областях мозга, отвечающих за эмоции.

В ходе одного масштабного исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, эксперты выяснили, что длительное воздействие даже низких уровней комбинации загрязнителей воздуха (твёрдых частиц, двуокиси азота и оксида азота) увеличивало риск возникновения депрессии и тревоги. В другом недавнем исследовании отмечается, что у детей, которые подверглись воздействию озона, в подростковом возрасте было более резкое усиление признаков депрессии.