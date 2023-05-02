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Стимуляция мозжечка улучшила память

Неинвазивная стимуляция правой части мозжечка улучшает показатели эпизодической памяти у здоровых пожилых людей в течение примерно двух недель. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Коимбры в Португалии, которые опубликовали статью в журнале GeroScience.

Стимуляция мозжечка улучшила память
© Lenta.ru

Исследователи провели 12-дневную программу нейростимуляции правого полушария мозжечка у 56 здоровых пожилых людей в возрасте 60 лет и старше и зарегистрировали улучшение производительности их эпизодической памяти, которая длилась не менее четырех месяцев после периода стимуляции.

Такой результат демонстрирует причинно-следственную связь мозжечка с процессами, связанными с долговременной эпизодической памятью, подчеркивая его роль в регуляции и поддержании когнитивных функций.

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