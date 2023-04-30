11 интересных фактов о человеческом теле

Организм каждого человека - уникален. Но есть вещи, характерные для всех людей. И наверняка эти факты вас удивят.

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По утрам человек выше. Утром обычно позвоночник на 1-2 см длиннее, чем перед сном. Связано это с тем, что состоит он из хрящей. Днём мы уменьшаемся под влиянием гравитации, а ночью мы ложимся спать и позвоночник растягивается.

В невесомости сердце становится более круглым. В состоянии невесомости сердце начинает весить меньше, его объём сокращается. Исследования показывают, что в этом состоянии оно «округляется» на 9,4%.

Желудочная кислота может переваривать даже сам желудок. Именно поэтому у людей возникает язва.

Сердце бьётся в такт песням, которые мы слышим. Частота ритма большинства песен, как и частота ритма сердца, - это примерно 60-200 ударов в минуту.

Тело может светиться в темноте. Но мы не видим этого, так как свет этот в 1000 раз слабее, чем наше зрение может уловить.

Тело может самостоятельно вырабатывать алкоголь. Такое встречается у некоторых людей, когда они употребляют определённые углеродные продукты. Связано это с тем, что желудок у них сахар не может превращать в углеводы.

Уникальны не только отпечатки пальцев, но и уши и языки. Британские учёные выяснили, что по ушам можно идентифицировать человека с точностью до 99,6%.

В организме каждую минуту погибают 300 миллионов клеток. Но это всего лишь 0,0001% от общего числа всех клеток.

На вкус может влиять температура еды. Кислый вкус ощущается ярче при высокой температуре, горький - при низкой.

Существует шестой вкус. Это умами, то есть вкус морепродуктов и мяса.

Второй мозг. Учёные обнаружили, что он находится в кишечнике. Ведь наша пищеварительная система может работать без контроля головного мозга.