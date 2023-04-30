Найден способ улучшить когнитивные способности в пожилом возрасте

Американские ученые из Калифорнийского университета в рамках масштабного исследования выяснили, как улучшить когнитивные способности людей в пожилом возрасте.

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По словам специалистов, важно дать пенсионерам возможность обучаться новым навыкам в среде, похожей на ту, в которой находятся студенты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Aging & Mental Health.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 66 до 69 лет. Они изучали испанский язык, фотографию, учились работать с iPad и даже сочинять музыку.