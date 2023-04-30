Найден способ улучшить когнитивные способности в пожилом возрасте

Американские ученые нашли способ улучшить когнитивные способности в пожилом возрасте
Американские ученые из Калифорнийского университета в рамках масштабного исследования выяснили, как улучшить когнитивные способности людей в пожилом возрасте.
По словам специалистов, важно дать пенсионерам возможность обучаться новым навыкам в среде, похожей на ту, в которой находятся студенты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Aging & Mental Health.
В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 66 до 69 лет. Они изучали испанский язык, фотографию, учились работать с iPad и даже сочинять музыку.
Причем пожилые тратили как минимум шесть часов в неделю на эти занятия. По истечении 12 недель оказалось, что когнитивные показатели участников исследования стали почти в три раза выше, чем до учебных занятий.