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У мужчин стало меньше спермы. Ученые нашли этому объяснение

Согласно анализу тысяч исследований, в мире отмечается резкое снижение репродуктивной функции мужчин, что приводит к ухудшению качества спермы.

У мужчин стало меньше спермы. Ученые нашли этому объяснение
© Ferra.ru

Исследователи из Университета Семмельвейса в Венгрии проанализировали результаты около 27 000 исследований и выявили наиболее значительные причины ухудшения качества спермы: загрязнение окружающей среды, курение, возраст и некоторые состояния здоровья.

Анализ ДНК сперматозоидов является единственным проверенным методом для определения их функциональности.

«Чем больше фрагментирована ДНК, тем меньше способность сперматозоидов к оплодотворению, а также может возрастать риск выкидыша», — объяснил доктор Зсольт Копа, заведующий Андрологическим центром при кафедре урологии Университета Семмельвейса.

Курение может увеличить фрагментацию ДНК на 9,19% по сравнению с некурящими. Алкоголь и лишний вес не имеют клинически значимого влияния на фрагментацию генетического материала, хотя была заметна тенденция: больше алкоголя и больший вес приводят к более значительной фрагментации.

Загрязнение окружающей среды оказывает явное негативное воздействие на качество спермы. Метаанализ показал, что различные факторы, такие как загрязнение воздуха или воздействие на пестициды и инсектициды, увеличивали фрагментацию ДНК сперматозоидов в среднем на 9,68%.

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