Немецкие ученые предложили замедлить старение с помощью холода

Ученые придумали, как замедлить старение человека. По данным биологов из Кельнского университета, для этого необходимо воздействие холода.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Заявление основано на исследовании с участием клеточными червями. Эксперименты показали, что при понижении температуры окружающей среды у них понижается патологическая агрегация белков и активируется клеточные механизмы, расщепляющие вредные белковые скопления.