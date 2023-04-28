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3 часа назад

Немецкие ученые предложили замедлить старение с помощью холода

runews24.ru

Ученые придумали, как замедлить старение человека. По данным биологов из Кельнского университета, для этого необходимо воздействие холода.

Немецкие ученые предложили замедлить старение с помощью холода
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Заявление основано на исследовании с участием клеточными червями. Эксперименты показали, что при понижении температуры окружающей среды у них понижается патологическая агрегация белков и активируется клеточные механизмы, расщепляющие вредные белковые скопления.

У людей скопление в тканях аномальных белковых агрегатов вызывает сердечно-сосудистые заболевания. По мнению немецких специалистов, если на человека воздействовать холодом, возникнет такая же реакция, как у клеточных червей, поэтому у него улучишится здоровье, а организм перестанет стареть, пишет РИА Новости.

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