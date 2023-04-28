Лекарство от ВИЧ предотвратило скопление вызывающих деменцию белков

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что лекарство от ВИЧ предотвращает скопление в мозгу белков, вызывающих деменцию. У подопытных получилось восстановить функцию самоочищения мозга от токсичных белков, а также замедлить прогрессирование нейродегенеративного заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

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Основная причина деменции на клеточном уровне — накопление гентингтина и тау-белка. Это приводит к деградации и возможной гибели клеток мозга. Человеческий организм обладает защитным механизмом против этого процесса — аутофагией, при которой клетки самостоятельно уничтожают патогенные участки. Однако при нейродегенеративных заболеваниях эта способность нарушается, что и приводит к патологии.

В ходе работы удалось выявить причину дисфункции аутофагии в мозге мышей. Оказалось, что при деменции микроглия высвобождает набор молекул, которые затем запускают цепочку реакций, активирующую CCR5 на поверхности клеток. Нацелившись на этот путь, авторы нашли препарат для отключения CCR5. Лекарство маравирок было одобрено в 2007 году в США и Евросоюзе для лечения ВИЧ.