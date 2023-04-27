Феномен «Маски Гиппократа»

Мировой медицине хорошо известен такой термин как «Маска Гиппократа». Имеются в виду признаки, которые появляются на лице человека непосредственно в момент умирания и после смерти, и их можно заметить невооруженным глазом.

© Русская семерка

Впервые на эту особенность человеческого организма обратил внимание именно «отец медицины». В его трудах, которые историки датируют 460-370 годами до нашей эры, он описывал своих пациентов и акцентировал внимание на том, что кроме болей в израненных телах он наблюдал у умирающих впалость глаз и щек, заострение носа, легкое вдавливание висков. А также его удивляло, как необычно начинают оттопыриваться мочки ушей. Цвет лица мертвецов всегда становился землистым или практически серым, зрачки мутными, а уголки рта опускались и все морщины – на лбу и вокруг носа — разглаживались. То есть лицо мертвеца фактически превращалось в невыразительную маску. Древнегреческий врач считал, что это связано с тем, что эмоции жизни покидают человека, он становится спокойным и безмятежным перед переходом в вечность.

Видео дня

Процессы, которые происходят с лицами умерших, медиками давно описаны и понятны. Специалисты патологоанатомического отделения Московской областной Психиатрической больницы No2 имени В.И. Яковенко объясняют их тем, что тело после смерти, в связи с прекращением обменных процессов, по всем физическим законам отдает тепло до тех пор, пока его температура не сравняется с окружающей средой. Но при этом одновременно с охлаждением происходит и испарение тканевой влаги. Развитию трупного высыхания способствует как прекращение поступления жидкости к поверхностно расположенным тканям мертвеца, так и посмертный отток крови и лимфы от выше размещенных органов и частей тела умершего. Быстрее всего высыхание проявляется в тех местах, которые при жизни человека обычно увлажнялись, а теперь, открыты для воздействия воздушных масс. Иными словами, как правило, это – лицо. Поэтому именно на нем заметно быстрее происходят высыхания и белочных оболочек, и роговиц глаз, хрящевых и жировых тканей носа и щек, каймы губ и кожи на височных частях черепа. Высыхание лицевых тканей способствует тому, что нос заостряется, щеки обвисают, но при этом кожа натягивается, и вместе этим исчезают неглубокие складки и морщины на лице и шее, полностью лишившейся влаги.

Но если все эти естественные процессы, происходящие с телами и лицами покойников, давно изучены и понятны с точки зрения физиологии человеческого организма, то некоторые изменения, которые сегодня наблюдают многие врачи, до сих пор не имеют никакого научного объяснения.