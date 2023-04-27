Искусственный свет: чем он вреден для здоровья на самом деле

Cовременную жизнь невозможно уже представить без искусственного освещения. Мы давно уже принимаем его как должное. Однако влияние электрического света на человеческий организм далеко не однозначно.

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Свет – друг

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Немногие задумываются о том, как интенсивно влияет освещенность на наше физическое и психологическое состояние. Недостаток света на рабочем месте приводит к ухудшению концентрации внимания, снижению работоспособности мозга и общей усталости организма.

При недостатке света организм испытывает сначала мало заметные, но потом более ощутимые проблемы с опорно-двигательной системой. Нормы по минимальным уровням освещенности для всех рабочих мест внутри помещений и для рабочих мест вне помещений устанавливаются исходя из величины освещенности.

За «стандартный» источник был принят свет тепловых излучателей, ламп накаливания – их общий индекс цветопередачи принят равным 100, а освещенность среднестатистического рабочего места не должна быть ниже 70. Если рядом не оказалось люксметра, и вы сомневаетесь в соответствии «лампы Ильича» нормативам, поставьте дополнительные источники света – торшеры или настольные лампы.

Влияние на зрительные функции

Исследования, проведенные на грызунах, находящихся в течение длительного времени под искусственным освещением, неутешительны – крысы перестали исследовать территорию, у них были отмечены ухудшения скорости реакции и возможностей памяти.

Для человека чрезмерная доза яркого искусственного света – неизбежный путь к депрессии. Таким образом, у жителей мегаполисов, подверженных постоянному контакту с искусственными источниками излучения (ночные фонари, компьютерный монитор, световые эффекты ночных клубов) нарушаются биологические ритмы.

Тем не менее, без света мы становимся неспособны полноценно существовать и взаимодействовать с пространством, а если учесть ограниченность светового дня в средней полосе большую часть года, то человек попросту выпадает из жизни. В общем, не забудьте оплатить скопленные счета из трепетно заботящемся о нас ЖКХ и ограничивайте взаимодействие с искусственным светом в ночное время суток.

Синтез витамина D

Витамин D3, он же холекальциферол, синтезируется в биологическом организме под действием ультрафиолета, который могут предоставлять некоторые виды электрических ламп, свет в которых идентичен солнечному. Ультрафиолетовые лучи проникают в эпидермис и вызывают разнообразные фотобиохимичсские сдвиги. При достаточном синтезе витамина D (соответственно, при полноценной дозе светового излучения) происходит полноценное всасывание кальция и фосфора, синтезируется ряд необходимых гормонов, регулярно и качественно развиваются процессы деления клеток.

Доказанный вред

Эпидемиолог из Центра здоровья Университета штата Коннектикут и эксперт в области действия света на наше здоровье профессор Ричард Стивенс пришел к выводу, что переизбыток искусственного света в темное время суток неестественен для организма и наносит вред сразу нескольким его системам и процессам.