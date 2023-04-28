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Грипп научились лечить при помощи вдыхания этанола

Учёные из Окинавского института науки и технологий в Японии сделали удивительное открытие: вдыхание этанола способствует излечению от вируса гриппа типа A у мышей.

Грипп научились лечить при помощи вдыхания этанола
© Ferra.ru

Спирт является хорошим средством для дезинфекции поверхностей тела, поэтому учёные решили проверить, будет ли он так же эффективен, если вдыхать его пары.

В ходе эксперимента на мышах использовался распылитель для получения паров этанола. Оказалось, что подопытные животные, инфицированные гриппом А и вдыхавшие пары спирта в течение 10 минут, избавлялись от вируса без серьёзных побочных эффектов.

Чтобы добиться эффекта, концентрация этанола должна составлять 20%. Это количество спирта оказалось безопасным для клеток человеческих лёгких и быстро уничтожало вирус как вне клеток, так и внутри них.

Учёные полагают, что их открытие может быть применимо и к другим вирусам, включая грипп и COVID-19. Однако они предупреждают, что люди не должны пробовать использовать этанол в качестве терапии самостоятельно, т.к. это может привести к опасным последствиям.

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