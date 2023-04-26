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1 час назад

Учёные выяснили, как возникают долговременные воспоминания

Ferra.ru

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке сделали новое открытие в процессе формирования долговременных воспоминаний.

Учёные выяснили, как возникают долговременные воспоминания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Воспоминания возникают и хранятся в нейронах гиппокампа нашего мозга. Когда нейроны стимулируются, связи между ними, называемые синапсами, усиливаются.

Для стабилизации этих связей и сохранения долгосрочных воспоминаний необходимы специальные белки, создаваемые из молекул мРНК. Однако существует противоречие: на формирование долговременных воспоминаний требуется несколько часов, в то время как мРНК и белки распадаются менее чем за час.

Исследователи провели эксперимент на мышах, использовав флуоресцентный краситель для маркировки молекул мРНК, полученных из гена Arc, который участвует в формировании долговременных воспоминаний.

После этого специалисты стимулировали синапсы в нейронах гиппокампа и визуализировали их с высоким разрешением.

Оказалось, что одна стимуляция нейрона вызывает ряд реакций, в ходе которых ген Arc производит молекулы мРНК, превращающиеся в белки и укрепляющие синаптические связи. Некоторые из этих белков возвращаются к гену Arc и активируют его снова, инициируя новый цикл образования мРНК и производства белка.

Чем больше белка накапливается, тем лучше воспоминания закрепляются в нейронах.

Это открытие может помочь понять механизмы формирования долговременных воспоминаний и способствовать разработке новых методов лечения расстройств памяти.

Наука,Альберт Эйнштейн,
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