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Как гормоны влияют на наше самочувствие и какие из них в организме ключевые

Гормоны - это нечто вроде химических мессенджеров, которые перемещаются по всему нашему телу. И они сообщают клеткам и органам, что делать. Другими словами, благодаря гормонам регулируются практически все процессы в организме.

Как гормоны влияют на наше самочувствие
© Ferra.ru

Гормоны отвечают за поддержание внутреннего баланса организма, а этот баланс очень важен для нормального здоровья. А если гормоны начинают работать неправильно, то это приводит к проблемам со здоровьем.

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Существует пять способов, при помощи которых гормоны влияют на наше самочувствие. Это настроение (за него отвечают дофамин и серотонин), сон (помогает контролировать его мелатонин), голод (гормон грелин), стресс (гормон кортизол), любовь (гормон окситоцин).

Понять, что у вас гормональный дисбаланс, можно по следующим изменениям. Зачастую такие изменения связаны с обменом веществ: из-за этого у вас может поменяться уровень энергии, вес, пульс, состояние кожи, состояние кишечника, настроение. Если у вас проблемы с уровнем половых гормонов, то вы можете столкнуться с потерей либидо (полового влечения), чрезмерным ростом или потерей волос на теле, бесплодием, изменением менструального цикла, эректильной дисфункцией.

Ключевыми гормонами в организме считаются окситоцин (отвечает за укрепление связей между людьми, стимуляцию лактации для кормления грудью, облегчение родов), соматотропин (гормон роста), мелатонин (связан с циклом сна и бодрствования, вызывает ощущение сонливости), тироксин (регулирует обмен веществ, пищеварение, работу мышц и сердца, здоровье костей, развитие мозга), паратгормон (помогает регулировать уровень кальция, что особенно важно для мышц и костей, работы нервной системы), адреналин (готовит тело к ответу на стресс или опасность), инсулин (отвечает за уровень сахара в крови, доступность глюкозы для использования в качестве энергии), тестостерон (отвечает за производство спермы, развитие мужских физических характеристик, сексуальное влечение), эстроген (связан с развитием женских физических характеристик, менструальным циклом, фертильностью, прочностью костей).

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