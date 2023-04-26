Процедура для удаления тромба из легкого снижает риск смерти

Ученые из больницы Beaumont выяснили, что минимально инвазивная процедура удаления тромба из легкого значительно снижает риск смерти у пациентов и реже сопровождается побочными эффектами по сравнению с препаратами для разжижения крови или операцией. Исследование опубликовано в журнале CCI.

© Газета.Ru

В исследовании использовались данные 800 пациентов, находившихся на лечении в 50 больницах США в период с декабря 2018 года по декабрь 2021 года. Минимально инвазивное устройство FlowTriever System позволило снизить смертность пациентов с тромбами в легких с 6,5% до 0,8%. Также у пациентов быстро улучшились кровоток, сердечная функция и уменьшилась одышка.

Устройство представляет собой катетер, который подводят через вену в паху к артерии, ведущий в легкое. Затем врачи используют вакуумный прибор для удаления тромба из сосуда.