Врачи объяснили, какие проблемы с суставами могут привести к кожной сыпи

Ученые из Юго-Западного университета штата Техас в Далласе предупредили о том, что проблемы с кожей могут быть первым признаком ревматологических заболеваний суставов. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.

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Одним из ранних симптомов системной красной волчанки или дерматомиозита может быть сыпь после воздействия солнца. Поражения, похожие на стригущий лишай, могу говорить о подострой кожной волчанке. У пациентов также могут быть утолщенные красные бляшки на суставах пальцев.

Красная, чешуйчатая, серебристая и зудящая кожа может быть признаком псориаза. Поражения чаще всего локализуются на волосистой части головы, локтях и коленях, но могут появляться на лице, подмышках, спине, пупке, паху и ягодицах.

Как объяснили ученые, поражения кожи могут возникнуть в любое время и улучшаются при пролечивании аутоиммунных заболеваний. Люди должны обратиться к врачу, если их кожные поражения болезненны или если они сочетаются с другими симптомами: повышением температуры, потерей веса, диареей или отеком суставов.