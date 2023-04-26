Врачи объяснили, какие проблемы с суставами могут привести к кожной сыпи

Ученые из Юго-Западного университета штата Техас в Далласе предупредили о том, что проблемы с кожей могут быть первым признаком ревматологических заболеваний суставов. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.
Одним из ранних симптомов системной красной волчанки или дерматомиозита может быть сыпь после воздействия солнца. Поражения, похожие на стригущий лишай, могу говорить о подострой кожной волчанке. У пациентов также могут быть утолщенные красные бляшки на суставах пальцев.
Красная, чешуйчатая, серебристая и зудящая кожа может быть признаком псориаза. Поражения чаще всего локализуются на волосистой части головы, локтях и коленях, но могут появляться на лице, подмышках, спине, пупке, паху и ягодицах.
Как объяснили ученые, поражения кожи могут возникнуть в любое время и улучшаются при пролечивании аутоиммунных заболеваний. Люди должны обратиться к врачу, если их кожные поражения болезненны или если они сочетаются с другими симптомами: повышением температуры, потерей веса, диареей или отеком суставов.
В случае появления сыпи важно избегать расчесывания поражений кожи, так как это может вызвать инфекцию. Кроме того, необходимо защищать себя от солнца с помощью специальных средств.