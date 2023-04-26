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1 час назад

Выяснилось, что ускоренное старение организма повышает риск депрессии и тревожности

Газета.Ru

Взрослые более старшего биологического возраста подвержены повышенному высокому риску депрессии и тревожности. Об этом сообщает Колумбийский университет.

Ускоренное старение повышает риск депрессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врачи давно заметили, что угнетенное психологическое состояние связано с ускоренным старением. Однако связи ускоренного старения с психологическими проблемами изучены гораздо хуже.

Авторы нового исследования решили выявить эту связь. Для этого они проанализировали данные, собранные Британским биобанком. В фокус работы попали 502 536 человек 37–73 лет, прошедших обследование в 2006-2010 годах.

Результаты показали, что взрослые с более старым биологическим возрастом чаще испытывали депрессию и тревогу по сравнению с более молодыми с биологической точки зрения сверстниками. В целом за период 8,7-летнего наблюдения риск депрессии от ускоренного старения повышался на 6%.

Авторы надеются, что выявленный ими фактор риска поможет системе здравоохранения предупреждать психические проблемы.

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