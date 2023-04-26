Доказана эффективность экстракта огурца при лечении остеоартрита

Команда ученых из Университета Яунде I в Камеруне обнаружили, что экстракт огурца положительно сказывается на здоровье суставов, улучшая их подвижность.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Rheumatology Reviews.

Экстракт огурца сейчас начал активно продаваться в качестве БАДа под названием Q-actin. Вещество может модулировать процессы в организме, потенциально улучшая здоровье человека.

Чтобы проверить эффективность препарата, ученые провели полугодовое исследование с участием 91 человека с остеоартритом средней тяжести.

Испытуемых разделили на три группы: принимавшие плацебо, 20 мг и 100 мг Q-actin ежедневно в течение шести месяцев. Состояние суставов пациентов оценили в начале эксперимента, и потом с интервалом в месяц в течение всего времени исследования.

В обеих группах, принимавших Q-actin, наблюдалось значительное уменьшение боли и улучшение других параметров функции суставов. Например, у принимавших 20 мг Q-actin ежедневно наблюдалось улучшение показателей индекса остеоартрита на 32% по сравнению с улучшением на 5% в группе плацебо.