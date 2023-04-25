Раскрыта причина развития неизлечимого рака

Специалисты Клиники Мейо в США раскрыли, как происходит развитие сопротивляемости к химиотерапии у агрессивных форм рака. Оказалось, что у раковых клеток активируются молекулярные механизмы, делающие их невосприимчивыми к фатальным повреждениям ДНК в результате хромосомной нестабильности. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Известно, что метастазирующий рак предстательной железы неизбежно приобретает устойчивость к стандартной терапии, что предшествует летальному исходу. Ученые провели транскриптомный анализ тканей опухолей и показали, что в основе такой трансформации лежит толерантность к хромосомной нестабильности, когда происходят значительные повреждения хромосом. Раковые клетки способны сдерживать эту нестабильность, не доводя ее до критического для себя уровня. Это и является причиной их устойчивости к химиотерапии, которая должна вызывать фатальные для опухоли нарушения в ДНК.

Так, раковые клетки характеризовались повышенным уровнем митотических киназ — ферментов, которые участвуют в процессе разделения хромосом во время деления клетки. В частности, специфическим биомаркером устойчивых к терапии раковых клеток предстательной железы оказалась киназа MASTL. Этот фермент становится активным, когда начинают происходить изменения в транскрипции (то есть чтении генетической информации), которые начинают ограничивать излишнюю хромосомную нестабильность, предотвращая гибель клеток от химиотерапии.