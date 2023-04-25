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Раскрыта причина развития неизлечимого рака

Специалисты Клиники Мейо в США раскрыли, как происходит развитие сопротивляемости к химиотерапии у агрессивных форм рака. Оказалось, что у раковых клеток активируются молекулярные механизмы, делающие их невосприимчивыми к фатальным повреждениям ДНК в результате хромосомной нестабильности. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Известно, что метастазирующий рак предстательной железы неизбежно приобретает устойчивость к стандартной терапии, что предшествует летальному исходу. Ученые провели транскриптомный анализ тканей опухолей и показали, что в основе такой трансформации лежит толерантность к хромосомной нестабильности, когда происходят значительные повреждения хромосом. Раковые клетки способны сдерживать эту нестабильность, не доводя ее до критического для себя уровня. Это и является причиной их устойчивости к химиотерапии, которая должна вызывать фатальные для опухоли нарушения в ДНК.

Так, раковые клетки характеризовались повышенным уровнем митотических киназ — ферментов, которые участвуют в процессе разделения хромосом во время деления клетки. В частности, специфическим биомаркером устойчивых к терапии раковых клеток предстательной железы оказалась киназа MASTL. Этот фермент становится активным, когда начинают происходить изменения в транскрипции (то есть чтении генетической информации), которые начинают ограничивать излишнюю хромосомную нестабильность, предотвращая гибель клеток от химиотерапии.

Ученые также провели эксперименты по подавлению активности MASTL. Ингибирование киназы повышала чувствительность опухолевых клеток к стандартной терапии и улучшала выживаемость мышей с внедренными клетками рака предстательной железы человека. Таким образом, результаты раскрывают уязвимость опухолей, которые до сих пор рассматривались как не поддающиеся лечению.

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