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SA: Учёными создан метод терапии остеоартрита на основе клеточных инъекций

Создан действенный метод терапии остеоартрита на основе клеточных инъекций, который может снизить воспаление и восстановить хрящи больного сустава. Об этом пишет Science Advances, ссылаясь на учёных из Института регенеративной медицины Уэйк Форест.

Учёными создан метод терапии остеоартрита на основе клеточных инъекций
© FBM

Они хотели выяснить, какие процессы, препятствующие процессу регенерации, происходят в больных остеоартритом суставах. Для этого ими были выделены клетки из суставной жидкости пациентов, отделены от жидкости, после чего изучены в аутологичной плазме. Выяснилось, что отделённые от привычной среды клетки обладают способностью выполнять действия, нужные для функционального восстановления тканей. Функционал клеток снова нарушился, когда исследователи добавили небольшое количество жидкости обратно в образцы клеточной культуры.

В итоге учёные создали новый терапевтический подход: комбинацию активированных иммунных клеток и клеток-предшественников, способствующих регенерации тканей. Введение препарата с клетками привело к снижению воспаления синовиальной оболочки, прекращению деградации хряща, а также снятию прочих основных симптомов остеоартрита.

Медикамент протестировали в доклиническом испытании на девяти пациентах с подтверждённым диагнозом. Каждый из них получил одну или две инъекции. Пройдя курс лечения, пациенты отметили улучшения качества жизни и уменьшение боли. Учёные проведут новые клинические исследования.

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