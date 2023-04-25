У больных анорексией выявили разрушение кишечного микробиома

Ученые из Копенгагенского университета в Дании выявили связь между нервной анорексией и состоянием кишечного микробиома. Исследование показало, что ограничения в еде вызывали реакцию микробиома, которая усиливала проявления патологии.

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В исследовании приняли участие 77 пациенток с анорексией и 70 здоровых женщин. Первые отличались сниженной массой тела, имели более низкие концентрации глюкозы и инсулина в сыворотке крови натощак, более высокую чувствительность к инсулину и более низкий уровень С-реактивного белка в сыворотке крови.

Также анализы выявили измененные соединения-метаболиты в сыворотке крови. Ученые предположили, что эти метаболиты, действуя через кровообращение, влияют на мозговые процессы, ответственные за регуляцию аппетита, эмоций и поведения.

Кроме того, ученые установили, что в кишечнике женщин с анорексией наблюдаются пониженные количества Roseburia intestinalis и Roseburia inulinivorans – видов, способных переваривать растительные полисахариды. Они считаются частью здоровой кишечной микробиоты.

Исследование показало, что при анорексии снижается вирусно-бактериальное взаимодействие в кишечнике. У здоровых людей вирусы обычно сокращают популяции определенных бактерий, но при развитии анорексии этого не происходит, и бактерии начинают размножаться.