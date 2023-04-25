Учёные выявили пользу куркумы

Американские учёные из Центра долголетия Калифорнийского университета выяснили, что куркумин, который содержится в известной всем куркуме, благотворно влияет на эмоциональное состояние человека и способствует улучшению памяти.

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Известная во всём мире приправа куркума является измельчённым корнем одноимённого названия, который содержит в себе очень много куркумина.

Учёные провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что данное вещество стимулирует работу памяти, а также способствует поддержанию хорошего настроения.

В рамках эксперимента были собраны данные от 40 добровольцев, которые жаловались на проблемы с памятью.Им предстояло в течение 6 месяцев употреблять в пищу не менее 90 миллиграмм куркумина два раза в день.После того, как завершился эксперимент, у 28% участников были замечены улучшения когнитивных способностей.