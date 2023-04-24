Ученые: у людей с нервной анорексией нарушен микробиом кишечника

Ученые из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что нервная анорексия вызывает нарушения кишечного микробиома. Исследование опубликовано в научном издании Nature Microbiology.

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Датские научные сотрудники провели анализ кишечного микробиома и крови 77 женщин, страдающих нервной анорексией, а затем сравнили полученные результаты с образцами 70 здоровых женщин из контрольной группы.

Ученые выяснили, что у наблюдаемых женщин с нервной анорексией снижено количество таких кишечных бактерий, как Roseburia intestinalis и Roseburia inulinivorans, которые занимаются переработкой растительных полисахаридов.

Кроме того, у страдающих расстройством пищевого поведения женщин был значительно снижен уровень концентрации глюкозы, инсулина и С-реактивного белка в сыворотке крови. Изменения в показателях метаболитов сыворотки крови указывают на последствия, которые возникают в результате нервной анорексии. Речь идет о регуляции аппетита, эмоций и поведения. Также свойственные людям с расстройством пищевого поведения изменения метаболитов запускают сигнальные пути кишечника, а также микробиоты, которая оказывает эффект на нейроны в головном мозге.

Проведенный эксперимент на лабораторных мышах подтвердил взаимосвязь микробиома и нервной анорексии, когда ученые ограничили животным питание и пересадили кишечные бактерии от больных анорексией. В результате мыши теряли еще быстрее вес, чем если бы просто находились на диете.