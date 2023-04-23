Полчаса ходьбы в день продлевают жизнь на 16 лет

Ученые из Университета Лестера в Великобритании выявили, что ежедневные бодрые прогулки длительностью 30 минут способны увеличить жизнь человека на 16 лет. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Communications Biology.

Авторы исследования изучили данные более чем о 400 тысячах участников, кполученные из UK Biobank. Люди, которые регулярно гуляли, прожили на 16 лет дольше.

Исследователи поясняют: если регулярно быстро ходить, может увеличиться длина теломер. Они расположены на концах хромосом. Чем длиннее теломеры, тем меньше биологический возраст человека.

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