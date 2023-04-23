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Полчаса ходьбы в день продлевают жизнь на 16 лет

Ученые из Университета Лестера в Великобритании выявили, что ежедневные бодрые прогулки длительностью 30 минут способны увеличить жизнь человека на 16 лет. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Communications Biology.

Авторы исследования изучили данные более чем о 400 тысячах участников, кполученные из UK Biobank. Люди, которые регулярно гуляли, прожили на 16 лет дольше.

Исследователи поясняют: если регулярно быстро ходить, может увеличиться длина теломер. Они расположены на концах хромосом. Чем длиннее теломеры, тем меньше биологический возраст человека.

Ученые выяснили, что ежедневная быстрая ходьба снижает риск ранней смерти

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