Ученые выявили возможные причины сексуальной дисфункции у молодежи

Ученые из Шербрукского университета в Канаде установили связь между двумя типами привязанности и сексуальной дисфункцией среди молодых людей – выводы своего исследования психологи опубликовали в журнале The Journal of Sex Research.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Несмотря на то, что юность часто ассоциируется с захватывающими событиями в интимной жизни и отношениях, в последние годы ученые фиксируют увеличение сексуальной дисфункции среди молодежи. Более 75% молодых людей сообщают о том, что испытывают ту или иную форму сексуальной дисфункции, включая трудности с возбуждением или отсутствие оргазма.

По мнению авторов новой работы проблемы в сексуальной жизни связаны с ненадежными типами привязанности. Стиль или тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером. Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая. Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь. Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости. Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.

Для своего исследования ученые использовали выборку из 437 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые за последние полгода имели хотя бы одного партнера. Все добровольцы прошли несколько анкетирований, направленных на оценку типа привязанности, сексуальных мотивов и выявление сексуальных дисфункций. Результаты показали, что ненадежная привязанность (тревожный и избегающий стили) влияет на сексуальную дисфункцию из-за причин, по которым люди решают заняться сексом.