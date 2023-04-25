$81.55+0.2890.03+0.57
2 часа назад

Ученые выявили возможные причины сексуальной дисфункции у молодежи

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Шербрукского университета в Канаде установили связь между двумя типами привязанности и сексуальной дисфункцией среди молодых людей – выводы своего исследования психологи опубликовали в журнале The Journal of Sex Research.

Ученые выявили возможные причины сексуальной дисфункции у молодежи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несмотря на то, что юность часто ассоциируется с захватывающими событиями в интимной жизни и отношениях, в последние годы ученые фиксируют увеличение сексуальной дисфункции среди молодежи. Более 75% молодых людей сообщают о том, что испытывают ту или иную форму сексуальной дисфункции, включая трудности с возбуждением или отсутствие оргазма.

По мнению авторов новой работы проблемы в сексуальной жизни связаны с ненадежными типами привязанности. Стиль или тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером. Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая. Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь. Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости. Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.

Для своего исследования ученые использовали выборку из 437 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые за последние полгода имели хотя бы одного партнера. Все добровольцы прошли несколько анкетирований, направленных на оценку типа привязанности, сексуальных мотивов и выявление сексуальных дисфункций. Результаты показали, что ненадежная привязанность (тревожный и избегающий стили) влияет на сексуальную дисфункцию из-за причин, по которым люди решают заняться сексом.

«Люди с такими стилями привязанности чаще сообщали о том, что занимались сексом для одобрения партнера, самоутверждения и преодоления трудностей в отношениях. Мы считаем, что именно из-за неправильных мотивов они испытывают трудности в сексуальной жизни, потому что те, участники, которые занимались сексом из желания получить или доставить партнеру удовольствие, таких проблем не имеют», – отметили авторы.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий