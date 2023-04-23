Могут ли цельнозерновые продукты снизить риск деменции

Ученые из Университета Тафтса выяснили, что потребление цельнозерновых продуктов может уменьшить проявления тревожности и расстройств настроения. Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

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Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет 2-го типа и ожирение связаны со снижением когнитивных функций. Это позволяет предположить, что изменения в диете могут защитить от этих болезней, а также и от снижения умственных способностей. Повышенное потребление цельного зерна ранее было связано со снижением уровня холестерина, глюкозы и давления.

В новом обзоре ученые проанализировали все исследования, доступные между началом исследования и августом 2021 года, в которых оценивалась связь между потреблением цельного зерна и когнитивными способностями. Всего в анализ включили 23 исследования.

Несмотря на некоторую неоднородность в результатах, замена белого риса коричневым рисом была связана с лучшими когнитивными результатами. Но в целом доказательства какой-либо связи между цельнозерновыми продуктами и когнитивной функцией были неубедительными.