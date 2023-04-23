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Резкое похудение в пожилом возрасте повышает риск смерти

Ученые проанализировали данные примерно 17 тысяч человек в возрасте от 70 лет, проживающих в Австралии, и около 2 тысяч человек из США в возрасте от 65 лет. С 2010 по 2014 год всех участников ежегодно осматривали и взвешивали. Отмечается, что в эксперименте не принимали участие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией и хроническими заболеваниями, а также те, у кого недавно в анамнезе была госпитализация. В то же время тот факт, похудели ли люди намеренно или непреднамеренно, не учитывался.

Резкое похудение в пожилом возрасте повышает риск смерти
© Мир новостей

Оказалось, что по сравнению с мужчинами со стабильным весом, у мужчин с потерей веса от 5% до 10% риск смертности от всех причин повышался на 33%. А при снижении массы тела более чем на 10% риск возрастал на 289%.

У женщин с потерей веса от5 % до 10% риск смертности от всех причин был на 26% выше, а у женщин со снижением массы тела более чем на 10% риск был выше на 114%.

Также результаты показали, что уменьшение окружности талии более чем на 10% связано с ростом риска смертности от всех причин в 2,14 раза у мужчин и на 34% у женщин. Ученые полагают, что потеря веса может быть ранним сигналом развития разных укорачивающих жизнь болезней.

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