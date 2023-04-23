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Cell Metabolism: старение из-за стресса можно остановить

Команда американских ученых из Гарвардского университета заявила, что старение из-за стресса можно остановить.

Cell Metabolism: старение из-за стресса можно остановить
© Runews24

Для начала исследователи измерили биологический возраст с помощью эпигенетических часов, которые учитывают показатели метильных групп ДНК. Оказалось, что около 9 из 10 долгожителей 80+, которые принимали участие в тестировании, после экстренных операций становились физиологически старше на фоне сильного стресса. Однако спустя неделю эти показатели возвращались в норму.

Второй фокус-группой стали пациенты 60+, которые перенесли ковид в тяжелой форме. Оказалось, что у женщин биологический возраст уменьшился к показателям до перенесенной инфекции, а вот у мужчин этот процесс проходил дольше.

Третья группа испытуемых включала беременных женщин. Оказалось, что во время беременности и в момент родов их биологический возраст также увеличивался, но уже через 1,5 месяца все нормализовалось.

Эксперимент доказывает, что процесс старения возможно обратить, если заниматься своим телом и подвергаться меньшим стрессам.

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