Ученые: организм способен обращать вспять биологический возраст

Биологи Гарвардской медицинской школы обнаружили, что биологическое старение, вызванное стрессом, обратимо. Соответствующая статья появилась в журнале Cell Metabolism.

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Ученые заметили, что серьезных операций, беременности, инфекций и других стрессовых событий естественное старение начинало идти быстрее. Тем не менее, когда организм восстанавливался, показатели биологического возраста возвращались в изначальное состояние.

Так, анализ крови пожилых пациентов, которые получили травму и пережили операцию, выявил всплески маркеров биологического возраста, которые снижались до исходного уровня спустя неделю после операции. Пациенты, которых оперировали планово, быстрее не старели.

Исследование не только демонстрирует, что организм человека может обратить биологические процессы старения, но обращает внимание на механизм действия лекарств, который может быть скорректирован с учетом результатов научной работы.

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