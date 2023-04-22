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Ученые: организм способен обращать вспять биологический возраст

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Биологи Гарвардской медицинской школы обнаружили, что биологическое старение, вызванное стрессом, обратимо. Соответствующая статья появилась в журнале Cell Metabolism.

Ученые: организм способен обращать вспять биологический возраст
© Pxhere

Ученые заметили, что серьезных операций, беременности, инфекций и других стрессовых событий естественное старение начинало идти быстрее. Тем не менее, когда организм восстанавливался, показатели биологического возраста возвращались в изначальное состояние.

Так, анализ крови пожилых пациентов, которые получили травму и пережили операцию, выявил всплески маркеров биологического возраста, которые снижались до исходного уровня спустя неделю после операции. Пациенты, которых оперировали планово, быстрее не старели.

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Исследование не только демонстрирует, что организм человека может обратить биологические процессы старения, но обращает внимание на механизм действия лекарств, который может быть скорректирован с учетом результатов научной работы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какое питание поможет замедлить старение после 50 лет.

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