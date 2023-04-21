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Ученые объяснили Х-образную форму хромосом

Ученые из Нидерландского института рака выяснили, почему хромосомы имеют X-образную форму. По данным исследования, на это влияет особый белок.

Ученые объяснили Х-образную форму хромосом
© Мир24

Хромосомы – длинные молекулы ДНК, которые содержат генетический материал. Они были открыты в XIX веке после изобретения оптического микроскопа.

Ученые давно установили, что хромосомы отличаются Х-образной формой, но причина этого оставалась неизвестной. Новые данные показали, что белок шугошин, также известный как SGO1, помогает «зафиксировать» хромосомы в Х-образном виде.

Хромосома состоит из двух одинаковых длинных нитей ДНК, которые сначала соединены по всей своей длине, пояснил автор исследования доктор Роуленд. Они удерживаются вместе благодаря множеству кольцеобразных молекул когезина – ключевого компонента кольцеобразного белкового комплекса.

Когда клетка собирается делиться, кольца когезина размыкаются, и ветви ДНК расходятся. Белок SGO1 служит «молекулярным ключом», который запирает кольца когезина и придает хромосомам их Х-образную форму.

«Это захватывающе – наконец-то понять на молекулярном и атомном уровнях, как формируется культовая X-образная форма хромосом во время клеточного деления», – отметили ученые.

Подобные исследования также помогают лучше понять причины хромосомных нарушений, таких как синдром Дауна.

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