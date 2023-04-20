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Наличие цели в жизни связали с лучшими когнитивными функциями

Испанские ученые из Университета Барселоны обнаружили, что наличие цели в жизни связано с лучшей когнитивной функцией у людей среднего возраста. Такие люди успешнее справлялись со стрессом и травмами, а также были более защищены от развития болезни Альцгеймера. Выводы исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

Наличие цели в жизни связали с лучшими когнитивными функциями
© Lenta.ru

В ходе эксперимента были рассмотрены данные 624 взрослых в среднем возрасте 53 года. Всех участников разделили по группам с показателями цели в жизни. Тех, кто был с более слабыми и более сильными мотивациями, сравнили по когнитивному статусу, отражающему нагрузку на мозг (поражение белого вещества), и функциональной связи мозга в состоянии покоя.

Результаты показали, что нейропсихологическое состояние и уровень поражения белого вещества не различались между группами разных показателей цели. Однако у испытуемых с более низкой мотивацией высокие значения поражения мозга оказывали негативное влияние на исполнительные функции.

Кроме того, у лиц с более высокими показателями цели была большая межсетевая связь между определенными узлами сети пассивной работы мозга, включая лобную кору, гиппокамп, область средней поясной извилины и остальные области мозга. Большая функциональная связь в некоторых из этих узлов положительно влияет на когнитивные показатели.

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