Диетолог считает парадоксом развитие ожирения у людей с хорошей генетикой

Царьград: Диетолог Русакова считает парадоксом развитие ожирения у людей с хорошей генетикой
Учёные из Сеченовского университета установили, что люди с ожирением могут жить дольше худых. Это прокомментировала диетолог Дарья Русакова, отметив, что в этом вопросе важную роль играет генетика, пишет Царьград.
По её словам, учёные, скорее всего, изначально выбирали людей с хорошим здоровьем, которые просто жили в хорошей экологичной обстановке. Но ожирение всё ещё является болезнью, из-за которой могут возникнуть проблемы с давлением, сахарный диабет и прочие неприятности.
«Долгожители с лишним весом получали соответствующую терапию, коррекцию артериального давления, коррекцию уровня сахара в крови и имеют вообще хорошее питание, качественную пищу, сбалансированную, при этом избыточную по калорийности для их массы тела. Однако советовать иметь лишний вес для долгожительства было бы странно», – отметила Русакова.
В заключение она сказала, что важную роль имеет хорошая наследственность человека. Именно она напрямую оказывает влияние на число прожитых лет. Только после неё уже идут занятия спортом, сбалансированное питание, а также окружающая среда.