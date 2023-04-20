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Царьград: Диетолог Русакова считает парадоксом развитие ожирения у людей с хорошей генетикой

Учёные из Сеченовского университета установили, что люди с ожирением могут жить дольше худых. Это прокомментировала диетолог Дарья Русакова, отметив, что в этом вопросе важную роль играет генетика, пишет Царьград.

Диетолог считает парадоксом развитие ожирения у людей с хорошей генетикой
© FBM

По её словам, учёные, скорее всего, изначально выбирали людей с хорошим здоровьем, которые просто жили в хорошей экологичной обстановке. Но ожирение всё ещё является болезнью, из-за которой могут возникнуть проблемы с давлением, сахарный диабет и прочие неприятности.

«Долгожители с лишним весом получали соответствующую терапию, коррекцию артериального давления, коррекцию уровня сахара в крови и имеют вообще хорошее питание, качественную пищу, сбалансированную, при этом избыточную по калорийности для их массы тела. Однако советовать иметь лишний вес для долгожительства было бы странно», – отметила Русакова.

В заключение она сказала, что важную роль имеет хорошая наследственность человека. Именно она напрямую оказывает влияние на число прожитых лет. Только после неё уже идут занятия спортом, сбалансированное питание, а также окружающая среда.

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