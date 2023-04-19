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Неврологи выяснили, что катетерная аблация снижает риск деменции при мерцательной аритмии

Ученые из Массачусетского университета в Вустере выяснили, что у людей с нарушением сердечного ритма (мерцательной аритмией) снижается риск развития деменции после лечебной процедуры катетерной аблации. Исследование будет представлено на 75-м ежегодном собрании Американской академии неврологии.

Катетерная аблация снижает риск деменции при мерцательной аритмии
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 887 человек в среднем возрасте 75 лет на момент начала исследования. 193 пациентам провели катетерную аблацию. При катетерной абляции небольшие участки сердечной ткани, которые могут вызывать нарушения ритма, разрушают с помощью радиочастотного излучения.

Участники прошли тест на память и мышление в начале исследования, а затем еще дважды с разницей в год. Этот тест включал вопросы, касающиеся кратковременной памяти, внимания и речи. Баллы за тесты варьировались от 0 до 30. Люди, перенесшие катетерную аблацию, в среднем набрали 25 баллов. Пациенты, которые лечились только с помощью медикаментозных препаратов, набрали в среднем по 23 балла.

После поправки на другие факторы (болезни почек, апноэ во сне) вероятность развития когнитивных нарушений была на 36% ниже у тех, кто прошел катетерную аблацию. Ранее исследования показали, что у людей с аритмией могут быть проблемы с долговременным мышлением и памятью из-за нарушения кровообращения мозга. Новая работа доказывает, что лечение аритмии может уменьшить риск когнитивных нарушений.

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