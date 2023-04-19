Биологи смогли вылечить нарушения памяти мышей с болезнью Альцгеймера

Ученые выявили клетки, наиболее подверженные нейродегенерации при болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

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По мере прогрессирования болезни Альцгеймера происходит нейродегенерация наряду с накоплением бета-амилоидных бляшек и неправильно свернутых тау-белков, которые образуют клубки в головном мозге. Одна из первых областей мозга, в которой проявляется нейродегенерация при болезни Альцгеймера, — это сосцевидное тело в гипоталамусе. Однако долгое время было неясно, на все ли типы нейронов болезнь воздействует одинаково.

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Митчелл Мердок и его коллеги решили это выяснить. Для этого они провели секвенирование РНК клеток мозга и выявили гены, которые по-разному проявляют активность в разных типах клеток. Используя этот подход, исследователи идентифицировали две основные популяции нейронов: одну в медиальном сосцевидном теле, а другую в латеральном сосцевидном теле. В латеральных нейронах гены, связанные с синаптической активностью, были очень сильно экспрессированы, кроме того, они имели более высокую скорость срабатывания, чем медиальные нейроны сосцевидного тела.

Чтобы выяснить связь этих популяций нейронов с болезнью Альцгеймера, авторы провели эксперименты с генетически модифицированными мышами, у которых аналогичная болезнь развивалась в раннем возрасте. Выяснилось, что у этих мышей наблюдалась гораздо большая гиперактивность нейронов латерального сосцевидного тела, чем у здоровых. При этом разницы в активности этих двух популяций нейронов у здоровых мышей не было.

Исследователи обнаружили, что эта гиперактивность проявляется очень рано — примерно в двухмесячном возрасте (эквивалент молодого взрослого человека), до того, как начинают развиваться амилоидные бляшки. Латеральные нейроны становились еще более гиперактивными по мере старения мышей, и также были более восприимчивы к нейродегенерации, чем медиальные нейроны. Именно эта гиперактивность связана с дисфункцией памяти и гибелью нейронов.