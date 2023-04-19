Генетик рассказал об отличиях геномов долгожителей

"Рак, конечно, ускорил ее смерть, но вряд ли намного. В 100 лет у нее обнаружили рак груди, но его успешно прооперировали. Ей фактически повезло, потому что на протяжении всей ее жизни у нее не было серьезных мутаций. И так до 100 лет. А потом еще в течение 15 лет мутации шли, но с обычной частотой", – констатировал Крутовский.