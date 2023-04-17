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2 часа назад

Социологи обнаружили, что уровень дохода связан с ощущением боли в теле

Газета.Ru

Социологи из Лондонского городского университета установили связь между уровнем достатка и физической болью. Так, более низкий уровень дохода связан с более высокой вероятностью возникновения боли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Уровень дохода связан с ощущением боли в теле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании были проанализированы данные ежегодного Всемирного опроса Гэллапа за 2009-2018 годы, состоящие из ответов примерно 1,3 миллиона взрослых респондентов из 146 стран. Добровольцев спрашивали о размере ежемесячного дохода до уплаты налогов, который был разделен на количество человек в их семье. Участникам также задавали вопрос о том, испытывали ли они физическую боль за день до опроса, на что они могли ответить «да» или «нет».

В этом исследовании боль рассматривается как чувство, которое люди испытывают без наличия физических повреждений. Боль влияет на досуг и производительность на работе, увеличивает расходы на здравоохранение и повышает риски злоупотребления наркотическими веществами и самоубийства.

Анализ данных показал, что люди с низким доходом чаще испытывают болезненные ощущения в теле, чем люди с высоким. Эта связь сохраняется независимо от того, живет человек в богатой стране или в бедной.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что основным фактором, влияющим на уровень боли человека, выступают негативные эмоции. Человек сравнивает свой доход с чужими, чаще всего, своих сверстников», – заключили авторы

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