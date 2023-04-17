Ученые создали устройство для анализа опухолей на рак

Ученые Института науки о свете Макса Планка в городе Эрланген (Германия) разработали устройство RT-FDC для быстрого анализа опухолей. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.
Определение изменений физических свойств клеток имеет решающее значение для диагностики и лечения некоторых заболеваний, например, рака. Однако для постановки диагноза требуется опытный патологоанатом. К сожалению, иногда врач может пропустить признаки злокачественного образования. Чтобы свести эти риски к нулю, команда ученых разработала быстрый и простой метод анализа тканей на рак, который занимает полчаса.
Ученые уже протестировали свой метод на мышиной ткани. Устройство сначала измельчает образец тканей, затем клетки анализируются различными способами. RT-FDC может анализировать до 1000 клеток в секунду, что в 36 тыс. раз быстрее традиционных методов. Устройство также имеет встроенный ИИ, который на основании полученных данных оценивает, содержит ли образец опухолевые клетки.
Зачастую биопсию берут для быстрого анализа, и, пока человек лежит на операционном столе, ему могут вырезать и всю опухоль. Но для этого необходимо быстро поставить диагноз рак, но не всегда возможно связаться с патологоанатомом во время операции. По словам исследователей, в таких случаях разработанный метод может заменить врача.