Ученые создали устройство для анализа опухолей на рак

Ученые Института науки о свете Макса Планка в городе Эрланген (Германия) разработали устройство RT-FDC для быстрого анализа опухолей. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

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Определение изменений физических свойств клеток имеет решающее значение для диагностики и лечения некоторых заболеваний, например, рака. Однако для постановки диагноза требуется опытный патологоанатом. К сожалению, иногда врач может пропустить признаки злокачественного образования. Чтобы свести эти риски к нулю, команда ученых разработала быстрый и простой метод анализа тканей на рак, который занимает полчаса.

Ученые уже протестировали свой метод на мышиной ткани. Устройство сначала измельчает образец тканей, затем клетки анализируются различными способами. RT-FDC может анализировать до 1000 клеток в секунду, что в 36 тыс. раз быстрее традиционных методов. Устройство также имеет встроенный ИИ, который на основании полученных данных оценивает, содержит ли образец опухолевые клетки.