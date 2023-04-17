Ученые обнаружили ген, воздействие на который "отключает" сперматозоиды

Ученые из Университета штата Вашингтон открыли ген у нескольких видов млекопитающих – это может проложить путь к созданию высокоэффективного, обратимого и негормонального мужского контрацептива для людей и животных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

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Авторы выявили экспрессию гена Arrdc5 в ткани яичек мышей, свиней, крупного рогатого скота и человека.

«Этот ген экспрессируется в ткани яичек и больше нигде. Когда он отключается у самцов, они производят сперму, которая не может оплодотворить яйцеклетку. Именно за счет этого свойства ген и является главной целью для создания мужской обратимой контрацепции», – объяснили ученые.

Так, мыши-самцы, лишенные этого гена, произвели на 28% меньше сперматозоидов, которые двигались в 2,8 раза медленнее, чем у нормальных мышей. Кроме того, около 98% их сперматозоидов имели аномалии в развитии.

Исследование показывает, что белок, кодируемый этим геном, необходим для нормального производства спермы. В следующем исследовании команда будет работать над разработкой препарата, который будет ингибировать выработку этого белка. Теоретически мужчина может просто прекратить прием препарата, и тогда сперматозоиды снова начали бы нормально функционировать.