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44 минуты назад

Ученые обнаружили у мужчин ген, воздействие на который "отключает" сперматозоиды

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Вашингтон открыли ген у нескольких видов млекопитающих – это может проложить путь к созданию высокоэффективного, обратимого и негормонального мужского контрацептива для людей и животных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили ген, воздействие на который "отключает" сперматозоиды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы выявили экспрессию гена Arrdc5 в ткани яичек мышей, свиней, крупного рогатого скота и человека.

«Этот ген экспрессируется в ткани яичек и больше нигде. Когда он отключается у самцов, они производят сперму, которая не может оплодотворить яйцеклетку. Именно за счет этого свойства ген и является главной целью для создания мужской обратимой контрацепции», – объяснили ученые.

Так, мыши-самцы, лишенные этого гена, произвели на 28% меньше сперматозоидов, которые двигались в 2,8 раза медленнее, чем у нормальных мышей. Кроме того, около 98% их сперматозоидов имели аномалии в развитии.

Исследование показывает, что белок, кодируемый этим геном, необходим для нормального производства спермы. В следующем исследовании команда будет работать над разработкой препарата, который будет ингибировать выработку этого белка. Теоретически мужчина может просто прекратить прием препарата, и тогда сперматозоиды снова начали бы нормально функционировать.

«Мы проанализировали огромный массив данных и нашли этот ген почти у всех млекопитающих. Так что препарат может применяться и в животноводстве для контроля размножения», – отметили ученые.

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