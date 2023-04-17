Раскрыт механизм работы защищающего от рака и старения фермента

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли, как специфический фермент, влияющий на процесс старения, получает доступ к генетическому материалу внутри клеток и влияет на функции ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Специалисты получили изображения фермента сиртуина, который связывается с нуклеосомой — плотно упакованным комплексом ДНК и белков гистонов. Сиртуины присутствуют в клетках многих живых организмов, включая бактерии, и играют важную роль в процессе старения, защитной реакции на повреждение ДНК, а также в подавлении роста злокачественных опухолей. Они могут блокировать активные гены, удаляя из гистонов нуклеосомы ацетильную группу.

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В предыдущих исследованиях уделялось внимание механизму взаимодействия сиртуинов с короткими фрагментами изолированных гистонов. Однако в живой клетке нуклеосомы в сотни раз больше, чем типичные гистоны. В новой работе ученым, которые использовали криоэлектронную микроскопию, впервые удалось зафиксировать, как сиртуин SIRT6 взаимодействует с целой нуклеосомой. Оказалось, что фермент затрагивает сразу несколько участков нуклеосомы, а не только гистон H3, где находится ацетильная группа.

SIRT6 связывается с нуклеосомой через так называемый аргининовый «якорь», который был впервые описан той же группой ученых в 2014 году. Аминокислотная цепочка белка образует петлевую структуру, которая закрепляется в углублении на поверхности нуклеосомы, где находится кислотный пластырь (англ. acidic patch) — отрицательно заряженный участок, образованный боковыми цепями аминокислот спаренных гистонов (гистонового димера). Когда в якорную структуру SIRT6 вносилась мутация, фермент терял способность взаимодействовать не только с этим участков нуклеосомы, также обозначаемым как H3 K9, но и с удаленной позицией H3 K56.