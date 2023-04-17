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Российские ученые разработали отечественные аналоги гелей для лечения рака кожи и аутоиммунных заболеваний

Специалистам из Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН удалось разработать отечественные аналоги гелей на основе метотрексата. В медицине эти препараты используют в качестве терапии аутоиммунных и онкологических заболеваний кожи.

Ученые разработали отечественные аналоги гелей для лечения рака кожи
© Unsplash.com

Раньше эти гнели производились за рубежом, но сегодня в свете последних событий наблюдается их дефицит. В связи с этим российские ученые решили разработать отечественный препарат, способный заменить зарубежные гели.

При этом они немного изменили состав гелей, используя йота-каррагинан. Это природный биосовместимый полимер, который получают из красных морских водорослей вида Е. spinosum. Особенностью йота-каррагинана является его высокая загущающая способность, рассказали в Минобрнауки России. Благодаря этому свойству его можно применять вместо синтетических высокомолекулярных соединений (ВМС). Он также обладает загущающей способностью, но из-за его применения возрастает цена геля.

Также российские ученые включили в состав препарата дополнительно β-циклодекстрин, повышающий растворимость лекарства за счет образования устойчивых комплексов включения. В результате специалистам удалось повысить содержание действующего компонента в геле в восемь раз, не меняя при этом на структурно-механические свойства лекарственной формы.

«Использование β-циклодекстрина позволяет стабилизировать метотрексат в процессе хранения лекарства. Полученные результаты могут служить основой для разработки новых композиционных гелей фармацевтического назначения, которые станут альтернативой импортным препаратам», – объяснила «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории «Химия олигасахаридов и функциональных материалов на их основе» ИХР РАН Наталия Кочкина.

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