Пробиотики снижают вызванное недостатком сна воспаление в мозге

Ученые Университета Камерино в Италии установили, что пробиотические добавки эффективно противостоят окислительному стрессу и воспалению, которые вызваны недостатком сна. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

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Недостаток сна обычно предполагает, что человек спит менее семи, но более четырех часов. Такое нарушение приводит к ряду проблем в работе мозга, включая воспаление (защитная реакция организма в ответ на какое-либо повреждение или вирус, зачастую приводит к самоповреждению) и окислительный стресс. Он возникает, когда в организме снижается количество антиоксидантных ферментов и образуется избыток свободных радикалов — активных форм кислорода, которые вступают в реакции с молекулами живой клетки, разрушая ее.

«Недостаток сна может нарушать состав кишечной микробиоты. Вызывая разрушение кишечного эпителиального барьера, недуг может способствовать проникновению бактерий и их конечных продуктов, воздействуя таким образом на хозяина и способствуя воспалению. Таким образом, воспаление, связанное с потерей сна, может зависеть, по крайней мере частично, от изменения физиологии кишечной микробиоты. Поэтому мы решили проверить, как на состояние организма будут влияет пробиотики», – отметили ученые.

Ученые вводили смесь нескольких штаммов пробиотиков мышам без проблем со сном и с нарушениями. Исследователи также оценили степень окислительного повреждения и воспаления в головном мозге и на системном уровне, используя биохимические и морфологические методы до и после воздействия пробиотиков.