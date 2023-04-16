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Ученые: между сексуальной неудовлетворенностью жен и депрессией мужей есть связь

Ученые из Университета штата Флорида выяснили, что депрессия мужчин влияет на то, насколько секс с ними удовлетворяет женщин. При этом обратной корреляции обнаружено не было. Соответствующую научную работу опубликовал Journal of Sex & Marital Therapy.

Ученые: депрессия мужа снижает сексуальную удовлетворенность жены
© Pxhere

Поскольку удовлетворение сексом определяется не только непосредственно интимной жизнью, но и отношениями между партнерами и ментальным здоровьем каждого из них, депрессия влияет на ощущения во время интимной близости. Удовлетворенность сексом с партнером, у которого есть симптомы депрессии, ниже, особенно в парах пожилого и среднего возраста. Это может стать причиной тревоги.

Исследователи изучили опыт 100 пар, которые предоставили свои демографические данные и прошли оценку уровней депрессии, тревоги и стресса. Помимо этого, они рассказали, как устроена их половая жизнь.

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Согласно результатам исследование, чем выше уровень депрессии у мужчин, тем меньше сексуальная удовлетворенность у их жен. При этом депрессия жен не влияла на эффект от секса для мужчин, а тревога и стресс факторами, снижающими удовлетворенность, не стали.

Ранее "Рамблер" писал о последствиях неудачного опыта в постели.

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