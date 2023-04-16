Почему пожилые люди часто чувствуют себя специфически

Некоторое время назад японские исследователи выяснили, что скрывается за специфическим запахом, которую принято называть «старостью»

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Когда мы заходим в дом пожилых людей, мы обычно замечаем характерный запах. В большинстве языков для него нет специального слова, и его называют просто «старый человек». Однако в Японии, как стране с наибольшей долей долгожителей в населении, используют поэтическое выражение «карейша».

Именно японские ученые более внимательно рассмотрели упомянутое явление в исследовании 2001 года и установили, что вероятной причиной описываемого запаха является химическое соединение 2-ноненаль. Это побочный продукт окислительного распада жирных кислот и других химических веществ, компоненты которых впоследствии высвобождаются через кожу.