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Молекула старения: почему пожилые люди часто чувствуют себя специфически

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Некоторое время назад японские исследователи выяснили, что скрывается за специфическим запахом, которую принято называть «старостью»

Почему пожилые люди часто чувствуют себя специфически
© Unsplash.com

Когда мы заходим в дом пожилых людей, мы обычно замечаем характерный запах. В большинстве языков для него нет специального слова, и его называют просто «старый человек». Однако в Японии, как стране с наибольшей долей долгожителей в населении, используют поэтическое выражение «карейша».

Именно японские ученые более внимательно рассмотрели упомянутое явление в исследовании 2001 года и установили, что вероятной причиной описываемого запаха является химическое соединение 2-ноненаль. Это побочный продукт окислительного распада жирных кислот и других химических веществ, компоненты которых впоследствии высвобождаются через кожу.

В эксперименте приняли участие 22 человека в возрасте от 26 до 75 лет, причем у самых пожилых добровольцев исследователи измерили до трехкратного количества упомянутого вещества. Точную причину пока не знают, но не исключают связи с изменениями обмена веществ, происходящими с возрастом. Отчасти они также указывают на возможную эволюционную значимость: изучая фауну, мы обнаруживаем, что некоторые животные могут распознавать более старшее или более молодое животное только по запаху. А некоторые виды «запрограммированы» на спаривание со старшими особями, потому что они, по-видимому, получили Генетическое преимущество долголетия.

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