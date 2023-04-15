Найдено потенциальное лечение лобно-височной деменции

Ученые из Университета Восточной Финляндии выявили вещество, которое может остановить прогрессирование лобно-височной деменции. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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В данный момент считается, что образование агрегатов тау-белков в конечном итоге приводит к гибели нейронов и появлению симптомов деменции.

В новом исследовании ученые показали, что блокирование фермента PREP снижает накопление тау-белка. Ученые доказали эффективность этого подхода в экспериментах на мышах.

Мыши, получавшие блокатор PREP, имели нормальные когнитивные способности, а при вскрытии в их мозге обнаружили меньше тау-белков, чем в группе не принимавших препарат мышей. Болезнью Альцгеймера и другими видами деменции страдают более 50 миллионов пациентов во всем мире.