Ученые обнаружили у препаратов для сердца неожиданный эффект

Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили у бета-блокаторов, которые применяются для лечения сердечных заболеваний, неожиданное свойство снижения тяги к совершению насильственных действий. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS MEDICINE.

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Бета-блокаторы используются при артериальной гипертензии, аритмиях сердца, хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других заболеваний. Они блокируют адреналин и норадреналин. Это замедляет частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление, а также уменьшает напряжение. По этой причине бета-блокаторы иногда используются для лечения проблем с психическим здоровьем, таких как тревога.

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«В то же время высказывались опасения, что у людей, принимающих бета-блокаторы, может быть более высокий риск развития депрессии и совершения самоубийства. Исследования противоречат друг другу. Противоречивые данные ставят врачей перед трудным выбором. Эффективны ли бета-блокаторы для лечения психических расстройств и поведенческих проблем? Или вместо этого они могут увеличить риск серьезных проблем с психическим здоровьем?» – пишут ученые.

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи проанализировали данные о 1,4 млн человек, которые принимали бета-блокаторы. Авторы собирали на протяжении восьми лет информацию о том, совершали ли участники преступления, с какими проблемами обращались к врачам, какие лекарства принимали, и от чего умирали. Ученые сравнили поведение каждого человека до и после приема бета-блокаторов.

«Мы обнаружили, что когда люди принимали бета-блокаторы, у них был на 13% ниже риск быть обвиненными полицией в совершении насильственного преступления. У них также был на 8% ниже риск госпитализации из-за проблем с психическим здоровьем. Однако риск лечения от попыток самоубийства или смерти от него был на 8% выше», – отметили ученые.

Затем авторы провели повторный анализ и обнаружили, что более высокий риск попыток самоубийства был характерен для людей с серьезными заболеваниями сердца или психиатрическими проблемами в анамнезе.