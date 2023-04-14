Почему эпидемия оспы обезьян пошла на спад до вакцинации

Эпидемия оспы обезьян могла пойти на спад еще до массовой вакцинации в связи с тем, что представители уязвимых групп выработали коллективный иммунитет. Об этом сообщает Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

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Вспышка оспы обезьян произошла в 2022 году. Эта болезнь была известна давно, но ранее не было зафиксировано случаев устойчивой передачи патогена от человека к человеку. Во всем мире зарегистрировано более 85 000 случаев, при этом наибольшему риску оказались подвержены мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, практикующие беспорядочные половые контакты. Число случаев начало резко расти в мае 2022 года, а спустя пару месяцев начался необъяснимый спад.

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Некоторые исследователи связали этот спад с вакцинацией, однако в большинстве стран, включая Бельгию, снижение числа случаев оспы началось еще до того, как была вакцинирована значительная часть подверженного риску населения. Кристоф Ван Дейк из Института тропической медицины проверил гипотезу, что это было связано с изменением поведения людей.

Чтобы выяснить это, авторы проанализировали анкеты обратившихся в клинику людей с оспой обезьян. 95% из них были мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, среднее количество сексуальных партнеров за предыдущие три недели составляло два. Выяснилось, что к концу эпидемии среднее количество сексуальных партнеров в неделю сократилось до примерно одного. Однако при анкетировании людей, не болевших оспой, но посещавших клинику для приема PrEP, средства для снижения риска заражения ВИЧ, выяснилось, что среди них количество половых партнеров в месяц только увеличилось.