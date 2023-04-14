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Учёные изобрели пробиотик, который защищает внутренние органы от воздействия алкоголя

Потребление алкоголя вызывает воспаление кишечника и оставляет организм с массой токсичных побочных продуктов, что со временем может серьёзно навредить здоровью. Недавно группа китайских исследователей испытала модифицированную пробиотическую добавку, которая, по их словам, может защитить мышей, а однажды, возможно, и людей, от острых последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Изобретен пробиотик, который защищает органы от воздействия алкоголя
© Ferra

Исследователей интересовала Lactococcus lactis, или молочный лактококк, бактерия, используемая для производства сыра. Внеся дополнительную генетическую инструкцию в крошечный геном L. lactis, учёные добились того, чтобы начал производиться человеческий фермент ADH1B. Затем бактерию протестировали на мышах, подвергшихся воздействию различных уровней алкоголя.

Мыши, получавшие модифицированный пробиотик, выздоравливали от воздействия алкоголя быстрее, чем другие. Исследователи предполагают, что пробиотик метаболизирует алкоголь в кишечнике, тем самым уменьшая количество спирта, всасываемого в кровоток.

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