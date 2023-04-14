Изобретен пробиотик, который защищает органы от воздействия алкоголя

Потребление алкоголя вызывает воспаление кишечника и оставляет организм с массой токсичных побочных продуктов, что со временем может серьёзно навредить здоровью. Недавно группа китайских исследователей испытала модифицированную пробиотическую добавку, которая, по их словам, может защитить мышей, а однажды, возможно, и людей, от острых последствий чрезмерного употребления алкоголя.