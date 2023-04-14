Длительный прием стероидов может ухудшить память

Ученые из Бристольского университета выяснили, что длительное употребление стероидов может ухудшить память. Выводы опубликованы в журнале PNAS.

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Глюкокортикоиды, также известные как стероиды, являются наиболее часто назначаемыми противовоспалительными препаратами для лечения ряда состояний, включая аллергии, астму, артрит и воспалительные заболевания кишечника.

Однако они часто оказывают неблагоприятное воздействие на настроение, сон и память, и многие пациенты, которым назначают стероиды, сообщают о снижении когнитивных функций и ухудшении памяти.

В экспериментах на грызунах ученые обнаружили, что даже относительно короткий курс стероидов — метилпреднизолона в течение пяти дней — приводил к ухудшению памяти у животных.

Анализ мозга грызунов показал, что гиппокамп (область мозга, важная для памяти и обучения) был значительно изменен в результате лечения. Именно это и стало причиной дефицита памяти.

Также ученые выяснили, что длительное лечение стероидами может способствовать затуманиванию мозга, которое испытывают многие люди, принимающие эти препараты.