Длительный прием стероидов может ухудшить память
Ученые из Бристольского университета выяснили, что длительное употребление стероидов может ухудшить память. Выводы опубликованы в журнале PNAS.
Глюкокортикоиды, также известные как стероиды, являются наиболее часто назначаемыми противовоспалительными препаратами для лечения ряда состояний, включая аллергии, астму, артрит и воспалительные заболевания кишечника.
Однако они часто оказывают неблагоприятное воздействие на настроение, сон и память, и многие пациенты, которым назначают стероиды, сообщают о снижении когнитивных функций и ухудшении памяти.
В экспериментах на грызунах ученые обнаружили, что даже относительно короткий курс стероидов — метилпреднизолона в течение пяти дней — приводил к ухудшению памяти у животных.
Анализ мозга грызунов показал, что гиппокамп (область мозга, важная для памяти и обучения) был значительно изменен в результате лечения. Именно это и стало причиной дефицита памяти.
Также ученые выяснили, что длительное лечение стероидами может способствовать затуманиванию мозга, которое испытывают многие люди, принимающие эти препараты.
Открытие ученых может помочь разработать лекарства для лечения расстройств памяти при приеме стероидов.