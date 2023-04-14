Паркинсон и химчистка: какая связь

Группа ученых опубликовала исследование, указывающее на большую вероятность того, что в одну из главных причин удвоения за последние 30 лет случаев болезни Паркинсона внесла большой вклад сухая химчистка.

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В этом процессе используется опаснейший химикат трихлорэтилен. Его называют одним из самых эффективных растворителей органических веществ. Но одновременно это еще и очень токсичное наркотическое вещество. В организм человека оно может проникать при дыхании и через кожу. Вдыхаемые его частицы проникают в кровь и вызывают воспалительные процессы в мозгу.

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Впервые трихлорэтилен стали производить и продавать по всему миру в 20-х годах прошлого века, он стал компонентом средств для удаления краски, пятновыводителей и другой продукции. В химчистке его применяют еще с 30-х годов. Трихлорэтилен хорош тем, что не портит ткань, одежда от него не садится, вещь выглядит как новая. В 70-х в США производили более 600 тонн химиката, и с ним ежедневно могли сталкиваться в жизни 10 миллионов американцев. Позднее в химчистке стали применять родственный ему перхлорэтилен с аналогичной токсичностью.

Использование трихлорэтилена становится все более обширным, наблюдается рост заражения им городской среды. Невролог из Медицинского центра Университета Рочестера Рэй Дорси указывает на исследование, показавшее, что это вещество в 500 раз увеличивает опасность развития болезни Паркинсона, вызывающей фатальную дегенерацию нервной системы. Установлено, что трихлорэтилен также способствует развитию различных агрессивных форм рака. Несмотря на это, ежегодно его применение растет на 3%.

Самый известный случай отравления им был зарегистрирован на базе морской пехоты в Северной Каролине, где в течение более 30 лет люди пили отравленную воду, в которую попали сбросы с фабрики химчистки. Был зафиксирован значительный рост смертности от разных форм рака, болезней печени и болезни Паркинсона.

Группа из 12 ученых, которые замахнулись на столь «ценный» химикат, настаивает на проведении дополнительных исследований его токсичности, так как он представляет значительную угрозу общественному здоровью. Работники, как правило, не понимают, как они рискуют, применяя его. Часто они даже не имеют понятия, что входит в состав выданного им очистителя.

Трихлорэтилен - вещество 2-го класса опасности (высокоопасные), сильно нарушающее экологическую систему. Как утверждают наши ученые, трихлорэтилен поступает в организм через органы дыхания. Возможно всасывание через кожу. При хронической (то есть минимальными дозами длительное время) интоксикации трихлор­этиленом легкой и средней степени наблюдаются астения (синдром хронической усталости), нарушение сна, сонливость, головокружение, повышенная утомляемость, нарушения обоняния и вкуса.

Это синтетическое вещество раньше использовалось в производстве красок, клея, чистящих средств, а также в качестве обезжиривателя. В 70-х годах почти по всему миру был принят запрет на его использование в пищевой и фармацевтической промышленности ввиду высокой токсичности. В 1997 году последовал запрет на использование трихлорэтилена в производстве анестетиков, дезинфектантов и пестицидов. Однако этот химикат до сих пор активно используется для обезжиривания металлических поверхностей, а также в качестве растворителя жиров, красителей, битумов и других химических элементов. К тому же из-за длительного его применения в прежние годы им щедро загрязнены грунтовые воды. Трихлорэтилен - очень опасный яд.