$81.68-0.4290.00+0.24
2 часа назад

Неврологи выяснили, что слуховые аппараты снижают риск деменции при проблемах со слухом

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Шаньдунского университета выяснили, что слуховые аппараты могут снизить риск развития слабоумия, связанного с потерей слуха. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

Неврологи: слуховые аппараты снижают риск деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Деменция и потеря слуха — распространенные состояния среди пожилых людей. Комиссия Lancet по профилактике, вмешательству и уходу за деменцией, опубликованная в 2020 году, предположила, что потеря слуха может быть связана примерно с 8% случаев деменции во всем мире.

Исследователи изучили данные 437 704 человека из базы данных UK Biobank. Информация о наличии потери слуха и использовании слуховых аппаратов была собрана с помощью самостоятельных анкет, а деменцию диагностировали врачи. Средний возраст участников исследования при наборе составлял 56 лет, а среднее время наблюдения составило 12 лет.

Около 25% участников имели ту или иную степень потери слуха. Среди них 11,7% пользовались слуховыми аппаратами.

После учета других факторов анализ показал, что по сравнению с участниками с нормальным слухом, люди с потерей слуха, не использующие слуховые аппараты, имели на 42% более высокий риск деменции. При этом у людей, которые использовали слуховые аппараты из-за потери слуха, повышенный риск не был обнаружен. Это означает, что использование слухового аппарата может снизить риск деменции до того же уровня, что и у людей без потери слуха.

Поскольку это исследование было наблюдательным, связь между потерей слуха и деменцией может быть непрямой. Для ее окончательного доказательства потребуются клинические исследования.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий