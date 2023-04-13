Найдены биомаркеры в крови матерей, связанные с риском аутизма у детей

Ученые из Колумбийского университета обнаружили молекулы в материнской и пуповинной крови, по которым можно предсказать риск аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

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Исследователи проанализировали уровни 1208 различных химических соединений в образцах плазмы, взятых у 408 матерей в середине беременности (17-21 неделя), и в пуповинной крови, взятой у 418 детей при рождении.

Исследователи обнаружили несколько химических соединений, связанных с повышенным риском диагностирования аутизма в возрасте трех-пяти лет. Эти вещества ранее были связаны с воспалением, нарушением целостности мембран, нарушением нейротрансмиссии и нейротоксичностью. Некоторые вещества были связаны с развитием когнитивных нарушений у девочек, но не мальчиков.